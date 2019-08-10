В Нижегородской области возобновят выплаты спортсменам-призерам на приобретение жилья

ТАСС, 10 августа. Власти Нижегородской области с 2019 года возобновят приостановленные в 2010 году выплаты на приобретение жилья спортсменам, завоевавшим призовые места на международных соревнованиях, а также их тренерам. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину решена давняя проблема. Выплаты будут производиться поэтапно, начиная с тех, кто заслужил это право с 1 января 2010 года. Это более 50 спортсменов, 22 из них получат выплату в этом году", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, выступившего на торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника.

По его словам, Минспорта и Минфин Нижегородской области согласуют размер единовременной выплаты нижегородским спортсменам за высокие спортивные результаты.

Празднование Дня физкультурника в Нижнем Новгороде проходило на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт". Как сообщили в пресс-службе, здесь состоялась массовая зарядка, в которой приняли участие более 50 нижегородцев, представители спортивных школ города провели мастер-классы для всех желающих.

Югов отметил, что за два месяца работы площадки ее посетили более 135 тыс. человек. "На площадке для всех желающих бесплатно работают два поля для мини-футбола, 11 площадок для стритбола, четыре площадки для бадминтона, скейт-парк. К открытию готовятся зоны для пляжного волейбола и для мини-футбола с газоном, новый скейт-парк, теннисный корт и веревочный парк", - пояснили в пресс-службе.