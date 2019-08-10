На фестивале в Карачаево-Черкесии установили более десяти мировых рекордов

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. Первый "Фестиваль мировых рекордов" прошел в Карачаево-Черкесии на перевале высотой более 2 тыс. м над уровнем море, его участники установили более десяти рекордов. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель руководителя спортивного движения "Сильная Россия" по Северо-Кавазскому федеральному округу Нюр-Ахмат Байрамуков.

"Фестиваль мировых рекордов" прошел в Карачаево-Черкесской Республике на высоте 2075 м над уровнем моря на перевале Гум-Баши. Там сегодня было поставлено больше десяти мировых рекордов", - сказал он.

По его словам, участники поставили рекорды по самой долгой игре на барабане, приседаниям, подъему гири и штанги, разделывании барана на скорость, прыжкам на лошади, отжиманиям на брусьях, а один из участников Марат Узденов протащил в зубах пять автомобилей весом более 7 тонн. На фестивале присутствовали представители Книги рекордов России, которые официально внесут поставленные рекорды в книгу.

В рамках фестиваля, где собралось более тысячи человек, прошли состязания по стрельбе из лука среди женщин и мужчин, а также народное карачаевское соревнование "къол таш" (толкание камня).

Байрамуков отметил, что подобный фестиваль в регионе проводился впервые. "Фестиваль мировых рекордов" был приурочен ко Дню физкультурника и проведен в республике впервые совместно с министерством физической культуры и спорта КЧР и спортивным движением "Сильная Россия". Основная цель проведения фестиваля - популяризация спорта среди молодежи.

По завершении фестиваля было объявлено, что Карачаево-Черкесская Республика будет занесена в Книгу рекордов России как регион, в котором зарегистрировано наибольшее количество рекордов за один день.