Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл в субботу юбилейный Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" в Пятигорске. Официальную церемонию пришлось проводить под дождем, передает корреспондент ТАСС с площадки форума.

"Десятый форум "Машук" открыт", - объявил Владимиров.

Как сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников во время церемонии открытия, на "Машуке" стартовала первая из трех смен.

"Участниками стали около 1 тыс. человек. "Машук" трехсменный в этом году, международный, огромная образовательная программа, большие активности. Я уверен, что вам будет интересно. Я хотел бы, чтобы наш юбилейный форум "Машук" стал для вас новой дорогой в будущее. Чтобы он стал местом, где возникает крепкая дружба и настоящее молодежное братство", - сказал в свою очередь

Впервые почетным гостем форума стал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, в субботу он провел встречу с участниками "Машука". "Для меня большая честь находиться вместе с вами. Я первый раз на этом форуме. Спасибо за то, что у нас такая добрая, хорошая, активная молодежь, которая задает в том числе очень даже непростые вопросы", - подчеркнул министр.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сказал о нововведениях форума. "Некоторые из вас получат возможность попробовать себя в наших крупнейших российских компаниях, таких, как "Лукойл", "Россети", "Сбербанк". Но каждый год одно неизменно. На "Машук" приезжают лучшие, самые активные, талантливые, способные люди - это вы, ребята", - отметил глава ФАДН.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.