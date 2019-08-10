Хоккейный матч и первый WorldSkills. Как прошел пятый чемпионат России "Лесоруб XXI века"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Юбилейный, пятый чемпионат России "Лесоруб XXI века", проходивший в Устьянском районе Архангельской области с 7 по 10 августа, собрал более 3,5 тыс. гостей и участников, удивив количеством команд, новыми площадками, чемпионатом WorldSkills по лесным компетенциям и первым международным турниром по хоккею с шайбой на кубок чемпионата.

"Турнир состоялся и у меня нет ни тени сомнения, что у него большое будущее. Все, кто принял участие в подготовке и проведении турнира, уже победители", - отметил в ходе церемония награждения команд губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Хоккейный турнир и чемпионат лесорубов

Одним из ярких мероприятий чемпионата стал первый международный турнир по хоккею с шайбой, участие в котором приняли пять команд, представляющие крупнейшие машиностроительные компании, правительство Архангельской области и Устьянскую лесопромышленную компанию. По итогам напряженной борьбы кубок завоевали хозяева чемпионата среди вальщиков леса, работники лесопромышленной компании из Устьян.

Главное отличие юбилейного чемпионата от состязаний предыдущих лет - проведение первого в России чемпионата WorldSkills по лесным компетенциям. Студенты техникумов, колледжей и вузов из Архангельской и Вологодской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа наравне с опытными профессионалами показали свое мастерство в управлении лесозаготовительной техникой: харвестерами, форвардерами и гидроманипуляторами.

Как пояснил ТАСС выпускник лесотехнического университета имени С. М. Кирова Сергей Герасименко, участникам в ходе состязаний облегчают задачу старшие товарищи, которые подсказывают решение в сложных ситуациях, руководствуясь многолетним опытом.

"Сегодня лесопроизводители нуждаются в квалифицированных кадрах. Для учебных заведений очень отрадно, что наша компетенция в Архангельской области впервые получила развитие. В следующем году мы планируем провести чемпионат в том же виде, возможно будут добавлены дополнительные лесные компетенции", - отметил один из экспертов чемпионата, и. о. директора Березниковского индустриального техникума (Архангельская область) Андрей Ильин.

Сборка деревянного сруба на время

Кроме новых соревнований "Лесоруб XXI века" провел и классические испытания для конкурсантов. За звание лучшего боролись машинисты харвестеров, выполняющие валку деревьев, машинисты форвардеров, в чьи задачи входит погрузка, маневрирование, разгрузка и сортировка леса, а также операторы гидроманипуляторов, которым нужно было на время собрать и разобрать деревянный сруб.

Как пояснил гендиректор группы компаний "УЛК" Владимир Буторин, выступающей одним из организаторов чемпионата, проведение таких соревнований имеет конкретную практическую цель и несет ощутимый результат. "Для нас это очень важно, лично для группы компаний "УЛК". Это улучшает прибыль. Когда наши ребята участвуют в подобных соревнованиях, они повышают свое мастерство, а когда они повышают свое мастерство - они снижают себестоимость, соответственно в компании увеличивается прибыль. Этот чемпионат проходит уже пятый год и за этот период мы на 23% увеличили производительность", - сказал в беседе с ТАСС Буторин.

Не рубить, а вырастить

Одним из необычных состязаний, посвященных не рубке, а выращиванию ценных пород древесины, стали соревнования мотокусторезов. Специалисты показывали навыки в обращении с техникой и практиковались в так называемых рубках ухода. Эта работа, как отметили представители архангельского подразделения Всемирного фонда дикой природы, способствуют лучшему росту ценных пород древесины.

"В настоящее время имеет место "пионерное" освоение лесов в регионе, когда компания заканчивает рубку в одном месте, они просто строят дополнительную инфраструктуру, чтобы перейти в новые лесные массивы. Наша миссия заключается в сохранении старовозрастных лесов, потому что они являются наиболее ценными с экологической точки зрения", - отметил координатор проектов подразделения Николай Ларионов.

По его словам, лес с ценными породами дерева чем-то похож на огород, где нужно выращивать то, что имеет ценность с экономической точки зрения, пропалывая сорняки. В случае с лесом специалисты убирают деревья, которые растут быстрее и мешают расти целевой породе - сосне и ели. "Поэтому и организуются мероприятия по рубкам ухода, когда мы убираем все, что мешает расти экономически ценным породам древесины. Большинство арендных площадей компаний требуют проведения данных уходов", - добавил Ларионов.

Часть компаний уже заинтересовалась применением рубок ухода на своих площадях, некоторые уже применяют их на практике. Несмотря на значительный объем вложений, которые требуются для освоения мероприятий по уходу за лесом, по мнению защитников природы, экономический эффект от их проведения не заставит себя ждать.

От ручной пилы до высоких технологий

С момента создания первого леспромхоза на территории Устьянского района, где проходил чемпионат среди вальщиков леса, прошло 90 лет. Почти за век лесная отрасль здесь прошла путь от ручного и тяжелого физического труда до современных машин. Чтобы показать гостям, как работали с древесиной сто лет назад и насколько далеко шагнули современные технологии, организаторы открыли специальную фотовыставку. Ее создали в рамках проекта "Родом из Устьян", одержавшего в 2019 году победу во всероссийском конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел".

"Начало истории лесопромышленности мы начинаем с образования первого леспромхоза в 1929 году. Здесь на выставке представлены фотографии 1930-1940 годов. Тогда это был тяжелый физический труд, когда на весь леспромхоз была одна пила бензиновая и это было шикарно. Были пилы-лучковки, пилы двуручные, одноручные. В сравнении с современной техникой - это же небо и земля", - отмечает главный хранитель Устьянского краеведческого музея Ирина Невзорова.

Рядом со старыми снимками уставших работников, запечатленных в момент перевозки леса на лошадях и коровах, непривычные взгляду современного гостя кадры с женщинами и детьми. Наравне с мужчинами в холодные зимы женщины участвовали в заготовке древесины. "Женский труд, вот посмотрите, он был и в лесу, и на лесозаготовке. С мужчинами бок о бок работали и женщины. В военное время и дети принимали участие в работе. А кому еще работать было? Посильный труд, как могли помогали", - обращает внимание гостей организатор выставки Светлана Румянцева.

По словам сотрудниц музея, большинство работников на заре развития лесной промышленности приезжали в Архангельскую область из других регионов и даже республик, например, Молдовы и Украины. Несмотря на активную работу лишь в осенне-зимний период из-за сложностей с перевозкой леса в распутицу, для работников создавали все необходимые условия: от выдачи постельного белья до строительства новых школ и детских садов.

О чемпионате

Первый официальный чемпионат России среди вальщиков леса состоялся в Великом Новгороде в 2013 году, в нем приняли участие команды из 13 регионов России. В этот раз в Архангельскую область прибыли более 70 команд. Организаторами чемпионата "Лесоруб XXI века" выступили Министерство промышленности и торговли, Министерство природных ресурсов и экологии России, правительство Архангельской области, Группа компаний "УЛК", ассоциация "Лесоруб XXI века" при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.