Мировой чемпионат фейерверков собрал в Калининграде команды пиротехников из семи стран

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Мировой чемпионат фейерверков открылся в субботу на острове Октябрьский в Калининграде. Первыми выступления начали команды из Италии и Португалии, передает корреспондент ТАСС.

Шоу продолжатся 17 и 24 августа. В эти дни, соответственно, выступят команды Белоруссии и США, Канады, Испании и России.

"В четвертый раз мировой чемпионат по фейерверкам проходит в Калининграде. В этом году у нас особенное событие - чемпионат чемпионов <...> Можно сказать, что мы сейчас увидим лучшие представления, которые были в Калининградской области", - сказал журналистам перед стартом чемпионата министр культуры и туризма области Андрей Ермак и пояснил, что в чемпионате чемпионов участвуют команды - победительницы прошлых состязаний, проходивших в Калининградской области.

Ермак обратил внимание на значительное число иностранцев, приехавших на чемпионат фейерверков в Калининград, отметив, что это следствие введения электронных виз для посещения региона. Региональный министр отметил, что в первый день состязаний пиротехников ожидается до 10 тыс. гостей и событие будет интересным для жителей и гостей города и в последующие дни.

Наряду с выступлениями пиротехников для гостей чемпионата приготовлена концертная программа с выступлениями популярных артистов. В субботу перед гостями чемпионата выступил Серей Лазарев, 17 августа состоится концерт румынской Fly Project, в заключительный день чемпионата перед зрителями выступит известный шведский исполнитель нигерийского происхождения Dr. Alban.

Первый мировой чемпионат фейерверков прошел в Калининградской области в 2016 году. Шоу проходили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря. С 2018 года чемпионат проводится в Калининграде на острове Октябрьский. В разные годы в первенстве принимали участие команды из России, Китая, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, Хорватии, Польши и Мексики, Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана, Испании и других стран.

Организатором выступает калининградская компания "Центр фейерверков "ХАН". В областном Министерстве культуры и туризма отмечают, что это одно из наиболее ярких событий, завершающих летний туристический сезон в области.