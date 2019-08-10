Мусульмане отмечают праздник жертвоприношения, венчающий хадж к святым местам ислама

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, венчающий хадж к святым местам ислама, отмечают в воскресенье мусульмане всего мира. В Саудовской Аравии, где находится более 2 млн паломников, заклание жертвенных животных начнется сразу после ритуала побивания камнями шайтана на мосту Эль-Джамарат.

Забой скота осуществляется специально обученным персоналом и входит в стоимость поездки. Поэтому паломники, как правило, возвращаются в предместье Мина и ждут сообщения о совершении жертвоприношения.

Праздник отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа по лунному календарю в воспоминание пророка Ибрахима (библейского Авраама), которому ангел передал повеление от Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк был послушен Всевышнему и выполнил все, как он ему повелел, но в момент, когда Ибрахим занес нож над Исмаилом, сын был подменен ягненком.

Согласно преданию, мистический смысл Ид аль-Адха состоит в том, что через мясо приносимого в жертву животного происходит единение вселенской исламской общины - уммы. Поэтому после праздничной службы в мечетях по всему миру будут принесены в жертвы миллионы голов скота, а из Саудовской Аравии жертвенное мясо поступит по воздушному мосту в 30 беднейших государств мира.

Хадж-2019 проходит без происшествий

Обычай заклания животных в исламе завел пророк Мухаммед, который за два месяца до кончины в 632 году сам совершил хадж и принес в жертву 63 верблюда - по одному за каждый год своей близившейся к концу жизни. Это произошло после его прощальной проповеди на горе Арафат.

Сотни тысяч участников хаджа в субботу совершили стояние ("вукуф") на горе Арафат, произнося от рассвета до заката молитвы. Богомольцы искренне верят, что именно в этот кульминационный момент паломничества Всевышний выслушивает их прошения и отпускает грехи. Чтобы добраться до горы Арафат, которую иначе называют Джебель-ар-Рахме (Гора милосердия), паломникам пришлось преодолеть маршрут в 22 км.

Тем временем, как передало агентство САП, эмир священной Мекки, принц Халед аль-Фейсал сообщил на пресс-конференции о том, что исполнение обрядов хаджа в этом сезоне проходит без происшествий. "Не так важно, что мы вложили миллиарды долларов в развитие инфраструктуры Мекки и Медины, - сказал он. - Главное - это то, что удалось обеспечить спокойное пребывание гостей Милостивого Аллаха".

По словам эмира, саудовские власти не собираются останавливаться на достигнутом. "Наша цель - повсеместное внедрение новейших технологий для того, чтобы Мекка отвечала всем требованиям современной эпохи", - отметил принц Халед аль-Фейсал. Он обратил внимание на то, что 1,8 млн паломников в этом году получили электронную визу для въезда в королевство.

Религия вне политики

В свою очередь верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз ибн Абдалла Аль Шейх призвал паломников "не использовать хадж для противоправных действий и каких-то политических или узкопартийных целей". "Недопустимо в доме Аллаха заводить религиозные споры и разжигать межэтнические разногласия, - сказал шейх в своей пятничной хутбе. - В рядах паломников не должно быть смуты и анархии".

Муфтий призвал участников хаджа "проявлять бдительность и останавливать тех, кто занимается подстрекательской и подрывной деятельностью, нарушающей заведенный порядок".

По его словам, о таких лицах необходимо оперативно сообщать представителям саудовских сил безопасности.