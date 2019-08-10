В Израиле отмечают 9 ава - день траура и поста в знак скорби по двум разрушенным храмам

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Израильтяне отмечают в воскресенье 9 ава (9-й день 11 месяца еврейского календаря, в этом году он приходится на 11 августа) - день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Согласно Библии, разрушение Первого храма вавилонским царем Навуходоносором произошло в этот день в 586 г. до н. э., а Второй храм, по данным античных историков, был разрушен римлянами 9 ава в 70 г. н. э.

Традицией предписывается в этот день строгий пост - полный отказ от еды и питья, запрещены купания и омовения, а также нельзя носить кожаную обувь. В Израиле закрываются увеселительные заведения, включая театры, кинозалы и стадионы. В синагогах читают специальные траурные молитвы. По строгости пост 9 ава схож с постом на Йом Кипур (Судный день). В этом году он приходится на период с заката 10 августа по вечер 11 августа в соответствии с еврейским лунным календарем, где дни считаются от заката до заката в соответствии с Торой, где сказано "и был вечер, было утро - день один".

Согласно Торе, Моисей, выведший евреев из Египта, послал разведчиков в Святую землю. Вернувшись, те вселили в народ страх перед "могучими племенами", проживавшими там, и евреи плакали всю ночь, прося Всевышнего вернуть их в Египет. Традиционно считается, что за напрасные слезы и недоверие к Богу ночь 9 ава стала для евреев ночью страданий.

9 ава официально не включено в число траурных дат, и в этот день можно работать. Тем не менее израильтянам разрешено брать в этот день выходной при условии оповещения работодателя за месяц.