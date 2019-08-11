Десятки тысяч мусульман в Бишкеке приняли участие в праздничном намазе

БИШКЕК, 11 августа. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч мусульман приняли участие в массовом намазе (богослужении) по случаю праздника Курбан-байрам на Старой площади Бишкека. Перед верующими выступил муфтий Киргизии Максатбек Токтомушев, передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

Примерно с 06:00 по местному времени (03:00 мск) площадь перед домом правительства в центре Бишкека стали заполнять верующие. К тому моменту, когда приехал верховный муфтий Киргизии, территорию перед домом правительства, включая примыкающую улицу заполнили десятки тысяч человек.

В Киргизии в этот день традиционно принято поминать усопших и приносить в жертву домашних животных. Их мясо разрешается поделить на три части - одну оставить себе, вторую раздать нуждающимся и беднякам, а третьей угостить прибывающих в дом гостей. Ни в коем случае это мясо не разрешается продавать. Раздавать его можно не только мусульманам, но и представителям других религиозных конфессий.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил в воскресенье киргизов с праздником. Его поздравление зачитал руководитель аппарата главы киргизского государства Досалы Эсеналиев во время массовой молитвы на Старой площади.

"В этот день около 1,5 млрд человек во всем мире будут стремиться к духовному очищению и приближению к Всевышнему. Ни один праздник в мире не объединяет благие мысли, чистые помыслы и заветные мечты столь большого количества людей", - считает президент республики. "Уверен, что празднование Курбан Айта будет способствовать укреплению согласия в нашем обществе, духовному очищению людей и вдохновлять кыргызстанцев на новые достижения во благо нашей любимой страны", - отметил Жээнбеков.

Курман айт (Куран-байрам) в Киргизии официально начал отмечаться с 1992 года, с тех пор этот день является праздничным и выходным. В настоящее время в республике проживают чуть более 6 млн человек, примерно 95% из которых исповедуют ислам.