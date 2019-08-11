Власти Санья сообщили, где лучше заниматься дайвингом у берегов китайского курорта

САНЬЯ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Южный китайский остров Хайнань, который называют "Восточные Гавайи", славится не только живописной природой и белоснежными пляжами. В последние годы этот китайский курорт привлекает все больше любителей подводного плавания.

Согласно опубликованной на сайте правительства города Санья информации, Хайнань входит в число лучших курортов для дайвинга в южной части Тихого океана. Протяженность пляжей, к примеру, только в городе Санья в три раза больше, чем на Гавайях, а видимость в воде на глубине может достигать 25 м.

Манящие острова

Любителям подводных погружений здесь предлагают посетить остров Учжичжоу. Это одна из немногих островных территорий в мире, где практически нет камней. Расположенный в заливе Хайтань остров занимает площадь 1,48 кв. км и по своей форме напоминает бабочку. Видимость при погружениях в его водах составляет от 6 до 27 м.

Одним из самых лучших для дайвинга в городе Санья считается залив Ялун. Подводные экскурсии к коралловым рифам, гряда которых входит в число самых протяженных в мире, признаны одними из самых интересных в Китае.

В число мест, получивших популярность у любителей подводных погружений, вошел и остров Сидао. Он является самым большим из островов, окружающих город Санья, и по своим очертаниям похож на черепаху. Расположенный всего в восьми морских милях от города остров известен живописными песчаными пляжами, скалистыми пещерами и пальмовыми деревьями.

Для тех, кто не готов тратить слишком много времени на дорогу и организацию подводного погружения, власти Санья рекомендуют присмотреться к расположенному недалеко от центра города заливу Дадун. Для начинающих дайверов он станет прекрасным выбором при первых погружениях под воду.

Погружения с дельфинами и на подводной лодке

Одним из наиболее привлекательных мест для дайвинга в районе города Санья считается остров Фэньцзечжоу. Это единственная база дайвинга на Хайнане, где разрешено погружаться с дельфинами. Подводные экскурсии здесь оставляют незабываемые впечатления благодаря богатой морской жизни и кристально чистой воде. Это место называют еще островом Спящей красавицы из-за его формы. Чтобы добраться до него из города Санья туристам надо будет потратить около 40 минут на дорогу.

Остров знаменит еще и тем, что на нем базируется единственная в Китае прогулочная субмарина длиной 18,6 м, на которой подводную экскурсию одновременно могут совершить до 46 человек.