Уровень рек в Амурской области снижается

ТАСС, 11 августа. Уровень воды в реках Амурской области, включая Амур, снижается после мощного паводка, начавшегося в регионе в конце июля, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Приамурья. По информации властей, подтопленными в регионе остаются пять жилых домов.

"По информации синоптиков, уровень воды в реках области снижается. Так, за сутки уровень воды в реке Амур под селом Иннокентьевка понизился на 74 см, реки Томь под Белогорском - на 18 см. Спад воды в районе Благовещенска на реках Амур и Зея составил 15 см за сутки. В области остаются подтопленными 5 жилых домов, за сутки их количество уменьшилось на 8, и 431 приусадебный участок (за сутки -89)", - говорится в релизе.

Дорожные службы продолжают работу над восстановлением поврежденных водой дорог. Восстановлено движение, в том числе на двух точках в Мазановском районе. Сквозной проезд Веденовка - Февральск - Экимчан, закрытый ранее из-за повреждения мостов, в воскресенье будет открыт для транспортных средств общей массой не более 10 тонн. Сейчас в Приамурье остаются размытыми 27 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения находятся 3 населенных пункта.

В регионе идет подготовка списков граждан, чье имущество пострадало в результате паводка. Им будет предоставлена материальная помощь из федерального и регионального бюджета. Первые списки пострадавших граждан планируется направить в МЧС России во вторник.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.