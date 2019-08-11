Мурманские власти наградили почетными знаками жителей за вклад в развитие Заполярья

ТАСС, 11 августа. Власти Мурманской области впервые наградили памятными знаками "Русское Заполярье" жителей, внесших значительный вклад в развитие региона. Награда была учреждена по инициативе путешественника Федора Конюхова, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Врио губернатора Андрей Чибис и Федор Конюхов приняли участие в первой церемонии награждения жителей Мурманской области знаком "Русское Заполярье", учрежденным по инициативе знаменитого путешественника. Ледокол "Ленин" был выбран первым местом награждения, это символ нашего региона, известный далеко за его пределами", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального правительства, инициативу Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров поддержали региональные отделения Русского географического общества (РГО) и Ассоциации полярников, а также глава региона Андрей Чибис.

В списке награжденных - 10 человек. Среди них - Вячеслав Воробьев, геофизик, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией полярных сияний Полярного геофизического института Кольского научного центра Российской академии наук, а также Ростислав Гайдовский. В ходе экспедиции Географического общества СССР в 1985 году на Землю Франца-Иосифа он открыл пролив, разделяющий остров Нортбрука, названный тогда его именем.