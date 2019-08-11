Минтруд контролирует оказание помощи пострадавшим от паводка в Амурской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтруд России контролирует выявление пострадавших от паводка в Амурской области для оказания финансовой поддержки. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Проблема Амурской области вышла на федеральный уровень. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, мы понимаем, что возможностей самостоятельно ее решить у субъекта недостаточно. Вопрос не только в выделении федеральных средств, но и в организации работы", - приводятся в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасова.

По его словам, важно, чтобы помощь была оказана всем пострадавшим. "Для этого мы сегодня говорим со специалистами о том, как считать, как оценивать, чтобы у нас не оставалось никаких спорных моментов", - сказал он.

В сообщении отмечается, что Черкасов проинспектировал работу по линии соцзащиты на пострадавших от паводка территориях Амурской области.

Замглавы Минтруда России вместе с министром социальной защиты населения Амурской области Натальей Киселевой посетили населенные пункты, попавшие в зону затопления, где пообщались с гражданами, чьи дома были подтоплены, ознакомились с работой территориальных комиссий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по обследованию пострадавшего от стихии жилья и оформлению соответствующих документов, а также дальнейшей организацией работы районной администрации и органов социальной защиты населения по формированию списков лиц, пострадавших от наводнения.