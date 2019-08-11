Власти Сарова объявили общегородской траур в связи с гибелью сотрудников ядерного центра

ТАСС, 11 августа. Общегородской траур объявлен в городе Сарове (Нижегородская область) в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Алексей Голубев.

"В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения, объявить с 13:00 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно общегородской траур", - говорится в документе.

В ходе траура рекомендовано приспустить государственные флаги, отменить развлекательные передачи и мероприятия. В ходе выполнения какого задания погибли сотрудники, не уточняется.

В конце прошлой недели госкорпорация "Росатом" сообщила, что в результате инцидента с жидкостной двигательной установкой на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области погибли пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.