{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Испарение опасного вещества из цистерны прекратилось на трассе в Татарстане

Движение транспорта из города Набережные Челны в сторону Москвы открыто

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Движение в сторону Москвы по федеральной трассе М7 "Волга" открыто в Татарстане, испарение опасного вещества из цистерны прекратилось, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Испарение прекратилось, проводится обвалование песком. Движение транспорта открыто в одном направлении, из города Набережные Челны в сторону Москвы", - сообщили в ведомстве.

Ранее на 829 км дороги М7 происходило испарение из автоцистерны с тригоноксом, движение на участке трассы было перекрыто.

По информации МЧС, угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.

Теги
РоссияТатарстан
Более 100 человек приняли участие в трейл-забеге в Перми
Забег приурочен ко Дню физкультурника
Читать полностью