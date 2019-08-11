Испарение опасного вещества из цистерны прекратилось на трассе в Татарстане

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Движение в сторону Москвы по федеральной трассе М7 "Волга" открыто в Татарстане, испарение опасного вещества из цистерны прекратилось, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Испарение прекратилось, проводится обвалование песком. Движение транспорта открыто в одном направлении, из города Набережные Челны в сторону Москвы", - сообщили в ведомстве.

Ранее на 829 км дороги М7 происходило испарение из автоцистерны с тригоноксом, движение на участке трассы было перекрыто.

По информации МЧС, угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.