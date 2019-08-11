Сотрудников ядерного центра, погибших под Северодвинском, похоронят 12 августа в Сарове

ТАСС, 11 августа. Пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших на военном полигоне под Северодвинском, похоронят в понедельник, 12 августа, в Сарове (Нижегородская область). Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава администрации Сарова Алексей Голубев.

Общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ "при выполнении задания государственного значения", согласно постановлению горадминистрации, объявили с 13:00 мск 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно.

"[Похороны] завтра, всех пятерых", - сказал Голубев, отметив, что они будут похоронены на аллее почетных захоронений. Он сообщил, что власти намерены оказать меры поддержки членам семей погибших, которые остались без родителей и попечителей.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.