Более 100 человек приняли участие в трейл-забеге в Перми

ПЕРМЬ, 11 августа. /ТАСС/. Любители спорта и профессиональные бегуны вместе с людьми с инвалидностью вышли на старт и преодолели дистанции от одного до 10 км по бездорожью во время инклюзивного трейл-забега "Дух леса" в Перми. В нем приняли участие более 100 человек, сообщил ТАСС директор спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва региона Дмитрий Костин.

"Забег такой проходит уже второй год, мы в течение двух лет в Пермском крае активно развиваем тему инклюзивных стартов. <...> мы все время пытаемся сказать, что инвалидов не нужно отделять и предлагать им какие-то свои мероприятия, они должны быть в социуме, вместе со всеми активно участвовать. Трейл - значит забег по бездорожью, по пересеченной местности. Сегодня из 120 заявившихся почти 70 человек с ограничением слуха, зрения, бежали наравне со всеми 1 км, 3 км, 5 км и 10 км", - сказал он.

Как сообщается на сайте правительства Пермского края, инклюзивный трейл-забег "Дух леса" приурочили ко Дню физкультурника России, который ежегодно отмечается во вторую субботу августа. Кроме того, "Дух леса" - это единственный инклюзивный трейл-забег в России.