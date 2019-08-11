Всероссийский фестиваль сыра в Истре посетили 130 тыс. человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 130 тыс. человек посетили Всероссийский фестиваль "Сыр. Пир. Мир" в Истре, который стал одним из крупнейших событий проекта "Лето в Подмосковье". Об этом сообщила пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Мероприятие проходило при поддержке областного правительства с 9 по 11 августа в деревне Дубровское на сыроварне Олега Сироты. Как рассказали в пресс-службе, на фестивале работала ярмарка натуральных продуктов. "Сыровары и фермеры из 44 регионов России предлагали продегустировать и купить 500 сортов сыра, мясных деликатесов, молочной продукции, меда, кваса, хлеба и выпечки", - отмечается в сообщении.

На стенде Центра фермерских компетенций Московской области начинающим фермерам и сыроварам рассказывали о программах поддержки, грантах, возможностях получения земли для реализации своих проектов.

Вход для посетителей фестиваля все три дня был свободным. Для гостей с детьми был организован бесплатный детский сад, специальные мастер-классы, игровая зона. Для всех желающих проходили кулинарные мастер-классы.