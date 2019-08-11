Цумадинский район отметил 20-летие разгрома вторгшихся в 1999 году в Дагестан террористов

СЕЛО АГВАЛИ /ДАГЕСТАН/, 11 августа. /ТАСС/. Цумадинский район отметил 20-летие разгрома вторгшихся в Дагестан в 1999 году международных террористов и 90-летие образования района. Торжественные мероприятия проходили 10 и 11 августа в районном центре - селе Агвали, куда съехались представители разных городов и районов республики.

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Празднование памятных дат началось при въезде в Цумадинский район, где правительственную делегацию во главе с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым и других гостей встретили народными песнями, танцами и караваем представители районной администрации вместе с местными жителями. Затем в селе Агвали состоялось посвященное этим датам торжественное собрание.

Глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов в приветственном обращении отметил, что при вторжении международных бандформирований в 1999 году в Дагестан жители района "встали на защиту суверенитета Российской Федерации и дали решительный отпор вооруженным бандитам".

"Главным ударом для экстремистов было то, что цумадинцы не поддержали их экстремистскую идеологию и встали на защиту своей земли. И в течение нескольких дней в ходе совместной операции с российскими правоохранительными органами и вооруженными силами бандиты были частично уничтожены, а остальные бежали из Дагестана", - сказал Вечедов.

Демонстрация единства и сплоченности

События августа 1999 года, по его словам, "явились демонстрацией не только единства и сплоченности цумадинцев, но и нерушимости дружбы со всеми народами России".

"Тогда повсеместно в селах были оперативно созданы отряды самообороны. Жители района, чтобы защитить свою землю, продавали скот и приобретали оружие, встали на защиту чести и достоинства родного Дагестана, суверенитета и конституционного строя Российской Федерации, показав пример единения и сплоченности", - напомнил глава района.

Владимир Иванов зачитал приветственный адрес главы Дагестана Владимира Васильева и отметил, что "гордится тем, что может работать с такими людьми".

Жителей Цумадинского района поздравил и первый президент Дагестана Муху Алиев, который специально для этого приехал в Агвали. Он отметил, что дагестанцы с помощью Российской армии и внутренних войск "разгромили эти банды и, таким образом, защитили единство и целостность своей республики в составе Российской Федерации".

"Главным героем и главным победителем в этой войне является простой дагестанский народ - простые труженики, ополченцы, милиционеры, военнослужащие, религиозные деятели, журналисты дагестанского телевидения, других республиканских газет. Это был тот случай, когда по Маяковскому перо и штыки можно было на самом деле приравнять друг к другу", - сказал Муху Алиев.

"Мы ни перед кем не склоним головы, так будет всегда. Если придется вновь встать на защиту, мы встанем, другой Родины у нас нет", - сказал командир роты ополчения селения Гигатли Цумадинского района Ахмедпаша Амирилаев.

В завершение торжественного собрания состоялось награждение некоторых ополченцев, учителей, медработников района.

Блюда национальной кухни для гостей

Празднование продолжилось на сельском стадионе, где администрации муниципалитетов района предложили гостям блюда национальной кухни, изделия народных промыслов. Так, администрация села Тинди для жителей и гостей района накрыла большой стол с разными национальными блюдами и угощениями, которые могли отведать все желающие.

В первый день в честь празднования на стадионе состоялось выступление канатоходцев и открытие Всероссийского мастерского турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади Абакарова.

Во второй день состоялись финальные схватки борцовского турнира и торжественное награждение его победителей. Участниками турнира стали более 10 команд из разных регионов России, сообщили ТАСС организаторы спортивного мероприятия.

События августа 1999 года

7 августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Выбить их удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Первыми тогда на пути бандитов в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском районах Дагестана встали местные жители.

Цумадинский район расположен на высоте более 3 тыс. метров приблизительно в 200 км от столицы региона Махачкалы. Район граничит с Грузией, Чечней, а также с Ботлихским, Ахвахским, Шамильским, Тляратинским и Цунтинским районами Дагестана. Площадь района - 1178 кв. км. Население района, как сообщается на сайте районной администрации, в настоящее время составляет более 23 тыс. человек.