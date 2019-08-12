Зона инноваций в районе Санья создаст глобальный кластер по выращиванию коралловых рифов

ХАЙКОУ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Специальная зона по развитию инноваций Ячжоувань к западу от города Санья в провинции Хайнань создаст передовой глобальный кластер по выращиванию коралловых рифов, что позволит улучшить технологию создания в океане искусственных участков суши. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Мы собираемся создать здесь хранилище полипов, где будут представлены различные виды кораллов со всего мира. Их планируется использовать как в Китае, так и на глобальном уровне для сохранения экологии Земли", - рассказал директор Центра изучения тропической океанологии Южно-Китайского моря (Санья) Чэнь Хун.

По словам ученого, сотрудники возглавляемого им исследовательского института ведут ежедневные наблюдения за развитием колонии коралловых рифов, уделяя внимание малейшим деталям их формирования. Как отметил Чэнь Хун, благодаря усилиям команды хайнаньских специалистов часть практических наработок центра уже достигла передового международного уровня.

Инновационная зона - "Научно-технический городок Ячжоувань" входит в список 12 приоритетных проектов, реализуемых в провинции Хайнань. Они направлены на экономическую интеграцию материкового Китая с островом, продвижение передовых разработок, стимулирование отраслевого развития, реализацию культурно-гуманитарных программ, развитие экологически чистой энергетики.

"Ячжоувань - прибрежный район, потенциал которого еще не задействован. Эта зона обладает крайне важными преимуществами, - подчеркнул мэр города Санья А Дун. - В перспективе на этой территории возникнет наукоград передового уровня".

По данным властей, в 2019 году на территории Ячжоувань планируется осуществить 38 проектов, увеличить до 100 число предприятий, зарегистрированных в инновационной зоне.