На Кубани из-за жары ограничили движение по федеральным трассам

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Движение для большегрузного автотранспорта закрыто в понедельник на участках автомобильных дорог Р-217 "Кавказ" и А-160 по направлениям Майкоп - Кореновск и Бжедугхабль - Адыгейск в связи с повышением температуры воздуха до отметки плюс 32 градуса и выше, сообщается на сайте федерального дорожного агентства Росавтодор.

"Движение для большегрузного автотранспорта 12 августа с 10:00 [мск] до 22:00 [мск] закрыто на участках автомобильных дорог Р-217 "Кавказ", А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (направление Майкоп - Кореновск), А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск (направление Бжедугхабль - Адыгейск) в связи с повышением температуры воздуха до отметки 32 градуса и выше", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Росавтодора, движение большегрузов по участкам федеральных трасс с 20 мая по 31 августа в дневное время ограничивают при температуре воздуха более 32 градусов тепла. Ограничения применяются к большегрузному транспорту, нагрузка на ось которого превышает допустимый на данной трассе уровень.