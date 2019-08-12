СП рекомендует доработать законопроект о досудебных выплатах пострадавшим на производстве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Счетная палата рекомендует доработать законопроект о назначении выплат пострадавшим на производстве, который предусматривает возможность досудебного урегулирования споров между Фондом социального страхования и работником. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

"Счетная палата готова поддержать изменения в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", но только после его доработки", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает законодательно закрепить практику досудебного рассмотрения споров, связанных с назначением выплат по страхованию, отмечается в сообщении.

В Счетной палате пояснили, что в качестве обоснования разработчики приводят статистику по количеству удовлетворенных исков, поступивших в суды на территориальные органы Фонда социального страхования. Всего за 2011-2014 годы недовольные граждане направили в суды свыше 6 тыс. исков, около 70% из них были удовлетворены.

"Однако, по мнению Счетной палаты, это "скорее свидетельствует о недостаточной компетентности работников территориальных органов Фонда в части квалификации произошедших с застрахованными гражданами случаев повреждения здоровья и назначения им обеспечения по данному виду страхования". Поэтому законопроект нуждается в более убедительных аргументах", - отмечается в сообщении.