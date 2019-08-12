Циклон "Лекима" принесет на Дальний Восток сильные ливни

ТАСС, 12 августа. Смещение циклона "Лекима" из Китая на север приведет к сильным продолжительным ливням на Дальнем Востоке. Дожди продлятся до конца недели в Хабаровском крае, Приморье и на востоке Амурской области, что приведет к подъему уровня воды в реках, рассказал в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Циклон "Лекима", который бушует сейчас в Китае, поднимется на север, в связи с этим ожидается ухудшение погодных условий как в Приморье, так и в Хабаровском крае, а также отчасти на востоке Амурской области. При этом там ожидаются очень сильные ливневые дожди - до 100 - 150 мм осадков в сутки, естественно, это скажется на уровне воды в реках", - сказал Синенков.

По словам собеседника агентства, продвигаясь к северу, циклон будет ослабевать. "Тем не менее к Дальнему Востоку "Лекима" подойдет еще достаточно активным и проявит себя в большом количестве осадков и усилении ветра, особенно в конце недели. При этом температура будет в пределах 21-25 градусов во время дождя и до 28-30 градусов [в ясную погоду]", - пояснил Синенков.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о прогнозируемом повышении уровня воды на реках края с подтоплением пониженных мест. В западных и центральных районах края минувшей ночью прошли сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее, днем в понедельник дожди продолжаются в западных, центральных и на севере восточных районов, подтоплены 10 частных домов и подвалы в 10 многоквартирных домах в Пожарском районе.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара девятого по счету в этом сезоне тайфуна "Лекима" на востоке Китая достигло 44 человек, еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести. Ослабевший до тропического шторма циклон вечером 11 августа достиг побережья восточной провинции Шаньдун, в настоящее время эпицентр шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 2 км/ч.