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Эксперт: каждый третий случай бесплодия обусловлен проблемой здоровья у мужчины

По словам директора Института репродуктивной медицины Татьяны Назаренко, еще в 30% случаев семья не может иметь детей из-за так называемых сочетанных факторов, когда проблемы есть и у отца, и у матери

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Треть случаев, когда семья не может иметь детей, связана с проблемами здоровья у мужчины. Об этом сообщила в понедельник директор Института репродуктивной медицины Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова Татьяна Назаренко порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Примерно в 30% случаев семья не может иметь детей из-за проблем со здоровьем у матери, в 30% - у мужчины. Еще в 30% - из-за так называемых сочетанных факторов, когда проблемы есть у обоих. Оставшиеся 10% - причины, которые остаются для врачей необъяснимыми даже после исследований", - отметила Назаренко.

В рамках нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) парам, страдающим бесплодием. В прошлом году количество бесплатно проведенных процедур в рамках обязательного медицинского страхования в России достигло 78 тыс.

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