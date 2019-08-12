Московский омбудсмен взяла на контроль соблюдение прав режиссера Васильева

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена разобраться в ситуации с задержанием режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, который впоследствии был госпитализирован из-за повышенного уровня сахара в крови. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС в понедельник.

"Мы хотим взять на контроль ситуацию с режиссером Васильевым, который попал в больницу, этой темой мы обязательно сегодня займемся. Он пострадал, нас интересует его здоровье, в воскресенье утром мы интересовались - он был в реанимации. Я хотела отправить своих сотрудников, но в реанимацию не допускают, поэтому эту тему мы перенесли на сегодняшний день, будем разбираться с этим", - сказала она.

Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения").

В ночь на 12 августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил ТАСС, что Васильев освобожден из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока его задержания. Он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства. Источник ТАСС в медицинских службах в свою очередь сообщил, что режиссер может быть госпитализирован снова в любой момент.