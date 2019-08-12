МИД РФ рекомендует россиянам использовать защитные маски в малайзийском штате Саравак

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам ограничить время пребывания на открытом воздухе и использовать защитные маски в малайзийском штате Саравак, где зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Соответствующее предупреждение распространил в понедельник Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В штате Саравак зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать защитные маски", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как информировала ранее малайзийская газета New Straits Times, 10 августа в некоторых районах штатов Саравак и Селангор было зафиксировано опасное и вредное для здоровья загрязнение воздуха. Такая ситуация, по данным издания, была вызвана лесными пожарами на острове Калимантан. Газета отмечает, что если в ближайшее время не начнутся дожди, запах дыма в северных районах штата Саравак может стать удушающим.