Глава Мосгордумы: цифровизация сбора подписей за кандидатов позволит избежать ошибок

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Электронные процедуры могут значительно упростить сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты, а также исключить споры о графологической экспертизе и ошибках сборщиков подписей, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Электронная подпись позволит решить вопрос графологической экспертизы, а использование портала госуслуг заменит сборщиков подписей и даже нотариусов. Таким образом действительно значительно упростится процедура сбора подписей. Уверен, что и само электронное голосование в самом ближайшем будущем станет таким же привычным, как и многие другие современные технологии, которыми мы пользуемся", - сказал он в понедельник ТАСС.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил в интервью ТАСС, что систему сбора подписей в поддержку кандидатов необходимо изменить таким образом, чтобы новые требования позволили исключить ошибки из-за человеческого фактора при обработке подписных листов. По его словам, причиной жалоб кандидатов на решения окружных избирательных комиссий и массовых акций протеста в преддверии выборов в Мосгордуму стали допущенные неточности при сборе подписей и оцифровке подписных листов.