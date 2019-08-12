ВЦИОМ: более 70% россиян заметили уменьшение веса и объема упаковок продуктов за пять лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти три четверти граждан РФ заметили, что за последние пять лет вес и объем упаковок с продуктами стал меньше, это вызывает негативные эмоции у 60% респондентов, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"72% наших сограждан отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). Еще 14% не заметили таких изменений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 60% граждан негативно относятся к подобному положению дел. При этом больше половины россиян - 58% - предлагают дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов, а 66% выступили за увеличение шрифта, которым написана информация о весе продукта.

Вместе с тем 74% опрошенных убеждены, что инициаторами уменьшения упаковок продуктов выступают производители, при этом 21% не согласны с этим утверждением. Кроме того, около 38% уверены, что такое предложение поступает от торговых сетей и магазинов, не разделяют эту точку зрения 56%. "Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%)", - говорится в материалах опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.