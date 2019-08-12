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В Сербии зарегистрировали возможные вспышки АЧС

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, три очага находятся в районе Белграда, один - в Подунайском округе

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Четыре возможные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Сербии. Об этом в понедельник сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных, штаб-квартира которой располагается в Париже.

Три очага, как отмечается на сайте организации, были зарегистрированы в районе Белграда, один - в Подунайском округе. В результате АЧС умерли семь свиней, еще 114 были уничтожены.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.

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