Проект подмосковной гимназии вошел в шорт-лист международной архитектурной премии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эскизный проект второй очереди гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцове номинирован на международную премию WAF (Всемирного фестиваля архитектуры). Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по архитектуре и градостроительству.

"Архитектурная мастерская "Студия-44" представила на конкурс WAF проект второй очереди гимназии им. Е.М. Примакова <...> То, что эскиз вошел в шорт-лист WAF, говорит о высоком уровне проектных решений. Центральной частью объекта станет атриум вместимостью более 1 тыс. человек, учебные блоки "Наука", "Искусство", "Спорт", а также комплекс общежитий и стадион на 500 мест", - говорится в сообщении.

С существующей гимназией новый учебный корпус будет связан переходом и открытой школьной площадью. В новом здании будут обучаться около 500 учеников с 9 по 11 класс. "Универсальный амфитеатр будет работать и как зона отдыха с библиотекой, и как актовый зал. Перекрытие двора представляет собой ячеистую конструкцию, которая станет главным художественном элементом", - цитирует пресс-служба архитектора проекта Ивана Кожина.

Отмечается, что здания будут выполнены в стиле скандинавского минимализма, облицовку фасадов планируют сделать из светлого кирпича.

Победителей WAF объявят в начале декабря в Амстердаме. Проводимый с 2008 года фестиваль является одним из крупнейших ежегодных международных архитектурных событий.