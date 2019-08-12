В Никарагуа началась вакцинация российским препаратом против гриппа

ТАСС, 12 августа. Вакцинация препаратом против гриппа, выпущенным на совместном российско-никарагуанском предприятии по производству вакцин Mechnikov, стартовала в Никарагуа, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России (СПБНИВС ФМБА России).

"Впервые российская вакцина против гриппа, финальные стадии производства которой осуществляются в Латиноамериканском институте биотехнологии Mechnikov в Никарагуа, используется Министерством здравоохранения этой страны в рамках вакцинации населения", - говорится в сообщении.

Разрешение на производство противовирусных вакцин предприятие получило 27 марта 2019 года. Всего для вакцинации от гриппа населения Латинской Америки будет использовано 770 000 доз препарата. В Никарагуа бесплатная вакцинация против гриппа показана всем людям из группы риска - беременные женщины, дети, пожилые и другие группы населения.

В сообщении пресс-службы СПБНИВС также указано, что по случаю начала кампании по вакцинации в Манагуа прошел уличный праздник.

Институт Mechnikov является российско-никарагуанским проектом строительства и оснащения биотехнологического научного и производственного комплекса в Манагуа. Его производственная мощность - до 30 млн доз вакцины для профилактики гриппа. Завод был открыт в 2017 году. На данный момент предприятие является единственным биотехнологическим предприятием в Центральной Америке, построенным в соответствии с требованиями ВОЗ и стандартами GMP.