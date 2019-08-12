СК начал проверку информации об антисанитарных условиях в детском лагере под Рязанью

РЯЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по сообщениям об антисанитарных условиях в детском оздоровительном лагере под Рязанью, в который направили на отдых детей из подтопленных районов Иркутской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области по сообщениям средств массовой информации об антисанитарных условиях в стационарном детском оздоровительном лагере, расположенном в Сасовском районе Рязанской области, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Рязанской области выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в оздоровительном лагере "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды, куда 9 августа прибыли на отдых 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области.

Как сообщили в понедельник в правительстве Иркутской области, дети, отправленные в Рязанскую область, возвращаются домой в связи с плохими условиями проживания в лагере. По данным министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, прибывших детей и педагогов не устроили условия проживания в лагере и погода в регионе, где в эти дни было прохладно, ветрено, шел дождь. При этом, по информации правительства Рязанской области, частный лагерь для размещения детей был выбран правительством Иркутской области. Лагерь "Лесная сказка" является частной организацией, в 2019 году в лагере за первые три смены отдохнули 468 детей.

Детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отправляют в загородные лагеря страны с начала июля. Всего в них направят более 5 тыс. школьников, большая часть из них уже находятся на отдыхе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.