Эксперты: лесные пожары в России не повлекут массовой гибели крупных животных

ТАСС, 12 августа. Лесные пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока РФ не представляют существенной опасности для крупных животных, так как они способны покинуть опасную территорию. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты. По их словам, голодать животные также не будут, поскольку кормовая база тайги обычно существенно превышает потребности ее обитателей.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и двух районах Бурятии. Ранее Greenpeace России сообщил, что из-за пожаров в Сибири могли пострадать и погибнуть около 13 тыс. животных.

Крупные животные почти не страдают

Крупные животные, в числе которых зубры, лоси, медведи и волки, очень редко страдают при пожарах и погибают только попав в кольцо огня, отметил Константин Осадчий, охотовед Томской области, которая несколько лет назад также столкнулась с масштабными лесными пожарами. "Дикое животное за километры почует угрозу и будет стремиться перейти на то место, где ничего не будет угрожать", - сказал собеседник агентства.

С ним соглашается и зоолог, главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Крейчмар. "Я сам наблюдал животных во время пожара - зверь стоит, питается, а огонь его не тревожит. Я даже видел, как они сами становятся по ветру, потому что дым отгоняет кровососов", - рассказал он, отметив, что чаще всего крупные звери, если чувствуют угрожающую опасность, ищут места, которые не горят - болота и поймы рек.

При этом он уточнил, что кормовой базы в лесах обычно больше, чем нужно животным: "Допустим, на территории, где обитает три лося, корма хватает на 10-12 особей".

Между тем, по словам специалистов, в первую очередь от пожаров страдают небольшие животные, в основном мелкие грызуны. У них небольшой жизненный цикл, и они не успевают получить необходимый опыт, который помогает крупным млекопитающим спастись от пожаров. К тому же они не привыкли перемещаться на большие расстояния.

Вместе с тем эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Вайсман уверен, что гибель мелких животных не повлечет катастрофы для экосистемы. "В пожарах массово гибнут мышевидные грызуны и всякие почвенные насекомые, но это виды быстро размножающиеся, быстро восстанавливающиеся", - резюмировал он.