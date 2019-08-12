Развожаев: Севастополь не сможет привлечь работников бюджетной сферы без служебного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что невозможно привлечь в город врачей и учителей без программы поддержки строительства служебного жилья, речь о которой шла в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Годами не улучшались жилищные условия севастопольцев. Служебного жилья в городе нет в принципе. Несмотря на действующие меры социальной поддержки, мало кто может купить квартиры. Аренда квартир для работников бюджетной сферы тоже не всегда доступна. Цены на аренду в городе, привлекательном для туристов, - высокие. Моя позиция проста. Сохранять действующие коллективы и привлекать кадры без служебного жилья - невозможно", - написал Развожаев на своей странице в Facebook.

Ранее в понедельник в ходе рабочей встречи с главой государства врио губернатора Севастополя обратился к Владимиру Путину с просьбой создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. "Президент поддержал это предложение", - написал Развожаев.

Врио губернатора отметил, что в Севастополе в ближайшие годы планируют построить десятки новых социальных объектов: три больницы, три станции скорой помощи, психоневрологический интернат, два новых театра, сельские клубы, десять новых школ и 14 детсадов, 20 спортивных баз и 2 стадиона.

По оценкам властей Севастополя, для работников новых и существующих в городе соцучреждений необходимо не менее 270 тыс. квадратных метров жилья.