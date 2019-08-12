Три центра повышения квалификации учителей появятся на Ставрополье до 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Два центра непрерывного повышения мастерства педагогов и один центр оценки квалификации создадут на Ставрополье до 2022 года по национальному проекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минобразования.

"Ставропольскому краю будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 81,9 млн рублей на создание в 2021-2022 годах двух центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного центра оценки профессионального мастерства и квалификации", - говорится в сообщении.

Ставрополье стало одним из 11 регионов, победивших в отборе Министерства просвещения РФ.

Для повышения уровня профессионального мастерства, в том числе по индивидуальным программам, будут использовать современные образовательные площадки и онлайн-обучение. "Наличие таких центров обеспечит повышение уровня компетенций педагогов, что будет способствовать решению основной задачи - росту качества обучения", - отметили в министерстве.

Нацпроект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.