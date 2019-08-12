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Комиссия Общественной палаты проводит опрос по вопросам поддержки семей с детьми

Результаты опроса лягут в основу предложений для органов власти для повышения доступности и востребованности тех или иных мер семейной политики

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства проводит опрос на тему доступности и востребованности мер поддержки семей с детьми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОП.

"Основываясь на мнении граждан, проанализировав положительные и отрицательные стороны мер поддержки [семей] посредством опроса, мы сможем сформировать конкретные предложения для органов власти на предмет того, какие шаги необходимо предпринять, чтобы те или иные меры были доступными и востребованными", - приводит пресс-служба слова инициатора опроса, первого зампредседателя комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой.

Пройти опрос можно на сайте ОП РФ с 12 августа. Его результаты лягут в основу исследования мер семейной политики, направленных на повышение рождаемости и благополучие семей с детьми в России, говорится в релизе.

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