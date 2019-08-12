"Почта России" проводит служебную проверку по случаю выброшенных под Волгоградом посылок

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной почтовой связи Волгоградской области (филиала "Почты России") организовало служебное расследование после того, как в соцсетях были размещены фотографии со вскрытыми и выброшенными посылками под Волгоградом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данному факту сотрудниками службы безопасности инициировано проведение служебного расследования, а также подано заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в случае установления вины сотрудников "причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ".

Ранее в одной из групп социальной сети "ВКонтакте" были размещены фотографии вскрытых и выброшенных посылок. Пользователи сообщили, что фото сделано вблизи поселка Новенький Среднеахтубинского района.