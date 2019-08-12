Обход соревновательных площадок чемпионата WorldSkills намечен на 16 августа

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Менеджеры компетенций и главные эксперты 16 августа проведут обход соревновательных площадок чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель гендиректора по организации чемпионатов по стандартам WorldSkills федерального и международного уровня Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Карина Саликова.

"Соревновательные площадки, согласно плану управления чемпионатом, принимаются менеджерами компетенций и главными экспертами 16 августа. Они начинают прибывать вот буквально на днях, именно 16 августа будет обход по каждой из соревновательных площадок, где они будут смотреть, насколько это соответствует всем планам, всем чертежам, безопасности подключений, готовности оборудования, абсолютно полной их пусконастройке", - сказала она.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году.