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ЕГЭ

Васильева считает нецелесообразным введение обязательного ЕГЭ для выпускников техникумов

Министр просвещения при этом подчеркнула, что право сдать единый госэкзамен для тех, кто после девятого класса поступил в профобразовательные учреждения, закреплено законом
Министр просвещения РФ Ольга Васильева Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выпускники техникумов и других профобразовательных учебных заведений имеют право сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако введение обязательной сдачи ЕГЭ для данной категории учащихся нецелесообразно. Такое мнение высказала министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник в интервью "Российской газете".

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"Мы создали специальную группу по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. Туда мы включили и Рособрнадзор, и Министерство науки и высшего образования, и вузы, и научно-исследовательские институты. И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно", - сказала она.

Вместе с тем, министр отметила, что право сдать единый госэкзамен для тех, кто после девятого класса общеобразовательной школы поступил в профобразовательные учреждения, закреплено законом. "Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный", - отметила Васильева.

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РоссияЕГЭВасильева, Ольга Юрьевна
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