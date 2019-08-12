Общественные наблюдатели назвали корректными действия полиции у "Китай-города" 10 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Общественные наблюдатели считают корректными действия полиции в отношении задержанных на несогласованном шествии в районе станции метро "Китай-город" 10 августа. Об этом сообщил журналистам замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва, член Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев.

"Сотрудники правоохранительных органов действовали в отношении собравшихся на "Китай-городе" участников несогласованной акции корректно. Мы зафиксировали, что не применялись дубинки, другие спецсредства. Людей брали, что называется, под локоток и провожали в автобусы", - сказал Ковалев.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что около 30 несовершеннолетних были задержаны 10 августа на незаконном шествии в центре столицы, которое прошло после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы.