На Машуке обустроят современный парк

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Вершину горы Машук в Пятигорске в течение нескольких лет преобразуют подобно парку "Зарядье" в Москве, сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"Машук - это одна из самых важных достопримечательностей Кавминвод. У нас есть проект, чтобы превратить верхушку горы Машук в нормальное, красивое, цивилизованное и современное место", - сказал Матовников в понедельник в ходе встречи с участниками проекта "Маршруты России", которые в течение двух недель будут путешествовать по Кавказу.

По его словам, есть план развития этой территории, который напоминает парк "Зарядье" в Москве.

"Здесь будет четыре "лепестка", четыре стороны света. Не в этом году, но мы стараемся, чтобы через два-три года это было. В одном из них будет гостиница, в другом ресторан. И конечно хочется, чтобы это было достопримечательностью Кавминвод и столицы СКФО", - добавил Матовников.

Гора Машук - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 м над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатной дороге. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа", грот Лермонтова.