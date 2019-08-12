В РФ вводится наказание за нарушения при выращивании наркосодержащих растений для медицины

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение правил культивирования в медицинских целях растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры, вступает в силу в России с 13 августа.

Речь идет о нарушении правил культивирования растений для производства наркотических и психотропных средств для последующего их применения в медицине или ветеринарии. Соответствующее дополнение вносится в статью 228.2 УК РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее Госдума приняла закон, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак для производства обезболивающих лекарств. Согласно пояснительной записке к соответствующему документу, принятие закона обусловлено тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ. В частности, после вступления документа в силу разрешено "культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ".

Эта деятельность, а также "подлежащее государственному контролю в соответствии с международными договорами культивирование опийного мака в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", будет осуществляться государственными унитарными предприятиями, имущество которых находится в федеральной собственности, производящими и перерабатывающими наркотические средства в соответствии с законом и при наличии у них соответствующей лицензии. Такие предприятия будут обязаны "принимать меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства". Они должны будут ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений.