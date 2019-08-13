Во Владивостоке к 2020 году отремонтируют школу, о которой доложили Путину

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Школа №55 Владивостока, закрытая в 2013 году из-за недостатка учеников, будет отремонтирована и снова открыта в 2020 году, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

Школа №55 была закрыта после открытия школы №82 в микрорайоне Снеговая Падь в этой же части Владивостока. С 2017 года первоклассников из микрорайона также принимают на обучение в школу №43 на улице Баляева. На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2018 году житель района сообщил главе государства о том, что ученики, переведенные из школы № 55 в другие учебные заведения, с трудом добираются до них из-за проблем с транспортом.

"В школе № 55 на улице Снеговой, 35 во Владивостоке начались ремонтные работы. Строители приступили к восстановлению кровли, замене окон, дверей, сантехники и вентиляции. Также им предстоит отремонтировать спортивный зал и кабинеты, благоустроить территорию. Затем в учреждение будет закуплена мебель и инвентарь. Открыть школу планируется в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Решение о восстановлении школы принял глава Владивостока Олег Гуменюк по итогам общественных обсуждений с жителями города, которые высказались за возобновление ее работы.

После закрытия школы в 2013 году, ее учеников школьников перевели в соседние школы, а в здании на Снеговой, 35 был открыт Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта. Там занимались 215 ребят, работали секции бокса, карате и другие. Затем спортсмены переехали в другие здания.