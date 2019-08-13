Жительнице Владивостока пришлось освободить квартиру от 18 собак по решению суда

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Жительнице Владивостока пришлось избавиться от 18 собак, которых она содержала в своей квартире, вызывая этим претензии соседей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю.

"Жительница краевой столицы приютила у себя 18 собак, создав тем самым неблагоприятные условия для жизни своих соседей, которые жаловались на круглосуточный шум, неприятный запах и другие последствия содержания такого большого количества питомцев. Граждане были вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд, которое он удовлетворил, а в отдел судебных приставов по Советскому району поступил исполнительный документ с требованием обязать 55-летнюю хозяйку освободить жилье от четвероногих. В настоящий момент квартира освобождена от животных, а исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, женщина несколько раз нарушала сроки исполнения решения суда, за что была оштрафована. В настоящее время ей еще предстоит оплатить исполнительский сбор, который составляет около 10 тыс. рублей. Информации о том, куда она дела животных, у приставов нет.

По информации ведомства, к административной ответственности по ст. 17. 15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) женщину привлек мировой судья.