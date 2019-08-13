Премия развития уличной культуры в Ставрополе выйдет на международный уровень в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Организаторы федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" планируют пригласить делегации из нескольких стран СНГ в 2020 году, сообщил ТАСС директор премии Валентин Работенко.

"В этом сезоне мы хотим проработать историю с международными делегациями, хотим пригласить представителей четырех-пяти стран, пока рассматриваем страны СНГ, чтобы премия выходила на уровень международного общения, посмотреть степень вовлеченности. В перспективах мы планируем довести "Кардо" до международного уровня, чтобы участники приезжали из нескольких десятков стран", - сказал он.

Проект развития "Кардо" представят на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук". Расширится премия в 2020 году и по количеству номинаций - с семи их число вырастет до десяти. "Мы разделили "Танцор года" на две номинации - "Хип-хоп танцор" и "Брейкер". Разделили номинацию "Трейсер года" на "Фрираннер года" и "Трейсер года" с учетом того, что дисциплину включают в программу Олимпийских игр, идет разделение на стиль исполнения и скорость. Совершенно новая номинация - "Райтер года", это стрит-арт, рисунки, искусство", - пояснил Работенко.

Планируется, что в новом сезоне "Кардо" вновь пройдет в Ставропольском крае. Программа мероприятий увеличится с трех до четырех дней. "Мероприятия пройдут с 9 по 13 апреля, в первый день будет организована церемония открытия, второй день будет образовательным, третий - соревновательным, церемония награждения пройдет в четвертый день", - пояснил директор премии, отметив, что регистрация участников "Кардо" откроется в начале ноября 2019 года.

"Кардо" дважды проходила в городе Ставрополе, участники проходят заочный онлайн-этап и участвуют в очных соревнованиях. В 2018 году проект стал победителем конкурса проектов форума "Машук" и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году премия "Кардо" собрала в Ставрополе более 200 представителей 30 российских городов.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.