"Российская газета" рассказала о новом способе мошенничества от имени банков

По информации издания, злоумышленник звонит клиенту, представляясь сотрудником банка и предлагая приостановить несанкционированную транзакцию, якобы зафиксированную банком. Затем мошенник предлагает сверить устройства, имеющие доступ к мобильному банку.

Злоумышленник, уточнив, устройством с какой операционной системой пользуется клиент, предлагает "отключить" с помощью удаленного доступа неиспользуемую систему.На самом деле таким образом любой человек может удаленно подключится к устройству и совершить от лица пользователя любую операцию. Отмечается, что в случае добровольного предоставления доступа факт мошенничества доказать очень сложно или совсем невозможно.

Как напомнили в "Российской газете", что управление "К" МВД (занимается раскрытием преступлений в сфере высоких технологий) регулярно предупреждает о различных способах электронного и телефонного мошенничества. Среди самых распространенных - сообщение, что кредитная карта (компьютер или телефон) заблокирована, и просьба назвать ПИН-код. Другой вариант - сообщение о выигрыше в лотерею (в которую клиент не играл). Специалисты управления "К" рекомендуют никому не сообщать свой ПИН-код, а для разблокировки обращаться к администратору. Также стоит сообщать полиции о фактах мошенничества.