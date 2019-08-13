Церемония развода караулов на Соборной площади Кремля отменяется до сентября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 17, 24 и 31 августа. Как сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, это связано с участием подразделений полка в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

"В связи с занятостью подразделений Президентского полка в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади 17, 24 и 31 августа 2019 года проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.