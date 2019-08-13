Путин наградил орденами дирижера Владимира Спивакова и наставника "Локомотива" Юрия Семина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Как отмечается в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, награда вручается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, президент удостоил главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских удостоен ордена Дружбы. Такую же награду получит первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая также является супругой президента Азербайджана.

Глава государства наградил орденом Александра Невского председателя правления ПАО "Интер РАО" Бориса Ковальчука. Ордена Почета удостоены президент, председатель совета директоров Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин и гендиректор компании "СУЭК" Владимир Рашевский.