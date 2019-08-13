Подозреваемого в участии в беспорядках режиссера Дмитрия Васильева снова госпитализировали

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках телережиссер Дмитрий Васильев снова госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Зинуров во вторник.

"Только что Дмитрий был госпитализирован в отделение эндокринологии городской клинической больницы №20 в связи ухудшением здоровья", - сказал адвокат, уточнив, что Васильев будет проходить лечение в обычной палате. Он также добавил, что в рамках уголовного дела следствие не проводило с его подзащитным никаких процессуальных действий.

Васильев был задержан в прошлую пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Суд отказал следствию в избрании Васильеву меры пресечения в связи с отсутствием подозреваемого из-за госпитализации. Он был освобожден из изолятора в связи с истечением срока задержания в ночь на 12 августа.

Источник ТАСС в медицинских службах ранее сообщал, что режиссеру может понадобиться экстренная помощь в любой момент и он может быть снова госпитализирован. Как заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, ОНК и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением прав Васильева, в частности, вопрос оказания ему медицинской помощи.

После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок - первый фигурант, признавший вину и раскаявшийся.