Рособрнадзор впервые покажет, как школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютере

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор впервые предоставит возможность решить задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютере посетителям международного форума "Город образования", который пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор начнет вводить единый госэкзамен по информатике в компьютерной форме с 2021 года. "Возможность пройти испытания по информатике на компьютере будет предоставлена впервые еще до того, как новый формат экзамена появится на реальном ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетителям форума предоставят возможность сдать пробные ЕГЭ по самым популярным предметам у выпускников школ: русскому языку, профильному и базовому уровням математики, биологии, обществознанию, физике и химии. Также можно будет решить письменные и устные задания по английскому и китайскому языкам.

На стенде Рособрнадзора будут доступны для решения варианты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру, математике и русскому языку для четвероклассников, а также биологии, химии, физике, географии для одиннадцатиклассников.

"Гости форума увидят приближенные к реальным условия прохождения ЕГЭ - аудиторию с камерами видеонаблюдения, с аппаратурой для печати и сканирования бланков и КИМ [контрольно-измерительные материалы], с зоной аудирования иностранного языка, с рабочим местом для выполнения заданий по информатике. С помощью интерактивной тач-панели гости стенда Рособрнадзора смогут принять участие в опросе о ЕГЭ и оставить свое мнение о госэкзамене", - отметили в пресс-службе.

Также на стенде Рособрнадзора будут присутствовать специалисты, которые смогут проконсультировать обо всех аспектах ЕГЭ. А высокобалльники ЕГЭ по разным предметам поделятся советами, как настроиться на успешное прохождение испытаний, и помогут решить сложные задачи.