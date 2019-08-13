Посольство РФ в Чехии возмущено решением устранить памятную доску об освобождении Праги

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Посольство России в Чехии выразило возмущение по поводу решения пражских властей не возвращать на здание Староместской ратуши в центре столицы республики мемориальную доску в память об освобождении Праги от гитлеровских захватчиков войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии.

Мемориальная доска была снята еще в апреле 2017 года. Тогдашний мэр Праги Адриана Крначова в ответ на неоднократные обращения посольства заявляла, что демонтаж был произведен в рамках реконструкции ратуши, после завершения которой доска вернется на прежнее место.

"Нынешнее руководство Праги официально информировало нас о том, что возвращать доску на изначальное место не собирается. По словам [действующего] мэра Зденека Гржиба, решение было принято якобы еще его предшественниками и продиктовано-де желанием придать зданию внешний вид мая 1945 года", - говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Как отметили в посольстве, такая аргументация не выдерживает никакой критики, поскольку на здании ратуши после реконструкции были восстановлены памятные знаки, относящиеся к значительно более позднему периоду.

"Возмущены решением о невозвращении доски на прежнее место. Видим в этом попытку предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории. Такие действия наряду с наметившейся в последнее время тенденцией к героизации пособничавших нацистам "власовцев" и нивелированием решающей роли в освобождении чехословацкой столицы Красной Армии, пришедшей на помощь Пражскому восстанию, оскорбляют память тех, кто сражался против гитлеровских нацистов", - подчеркнули в диппредставительстве.

В посольстве обратили внимание, что мемориальная доска является важнейшим свидетельством совместной борьбы народов с нацизмом. "Жители Праги, включая участников и свидетелей Пражского восстания (5-8 мая 1945 года), создавшие и разместившие в 1946 году данный мемориальный объект рядом со знаменитыми пражскими курантами, точно знали, в отличие от некоторых представителей последующих поколений, кому и за что он посвящается", - указано в сообщении.

Призыв посольства

Посольство РФ призывает пражские власти "не совершать недальновидного поступка и вернуть мемориальную доску на изначальное место, 73 года назад выбранное для нее пражанами, благодарными красноармейцам и участникам Пражского восстания, в том числе и за то, что из окон Староместской ратуши больше не развиваются флаги со свастикой".

В диппредставительстве напомнили, что текст на устраненной с ратуши мемориальной доске гласил: "9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной Армии под командованием героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал И. С. Конев избран почетным гражданином Праги".

Данный текст, как подчеркнули в посольстве, "полностью отвечает исторической действительности, а ее символическое значение, невзирая на все произошедшие за последние десятилетия политические изменения в республике, до сих пор не подвергалось сомнению".